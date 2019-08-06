РИАМО - 6 авг. Более 280 детей-сирот в Подмосковье получили собственные квартиры за полугодие, еще свыше 700 человек получат жилье до конца года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 287 детей-сирот на сумму свыше 656 миллионов рублей. Всего до конца 2019 года квартиру получат 734 человека, на эти цели из областного бюджета выделено в общей сложности 1,9 миллиарда рублей», – сказала Забралова.

Она дополнила, что в августе вручат ключи от квартир 94 детям-сиротам в 27 муниципальных образованиях региона.

«Наибольшее количество – в Рузском городском округе, Королеве, Балашихе, Раменском городском округе. Больше половины квартир находится в домах-новостройках. Более того – жилье предоставляется в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением», – подчеркнула Забралова.

Все жилье оборудовано необходимыми для жизни вещами, поэтому ребята могут сразу после получения ключей заезжать в квартиры, разъяснила она.

В августе ключи от собственных квартир также получат дети-сироты из Волоколамска, Воскресенска, Лотошина, Солнечногорска, Долгопрудного, Домодедова, Дубны, Жуковского, Зарайска, Истры, Каширы, Коломенского округа, Красноармейска, Луховиц, Лыткарина, Люберец, Можайска, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Реутова, Ступина и Чехова.