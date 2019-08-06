РИАМО - 6 авг. В сентябре этого года вновь заработает автобусный маршрут между подмосковным Зарайском и Рязанью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Центре управления регионом Воробьев провел встречу с активными пользователями портала «Добродел». Ранее жители городского округа Зарайск выступили с пожеланием о возвращении маршрута до Рязани.

«Дети смогут ездить в школу. В сентябре маршрут заработает», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что очень важно слышать пожелания жителей.

«Важную деталь надо добавить. Принцип ЦУР - «Все знаем», наша задача - не прятать проблемы, а выносить на фасад и с этими проблемами бороться по своим компетенциям», - заключил Воробьев.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных.

Сотрудники Центра управления регионом получают данные из портала «Добродел» и системы «Инцидент», с горячих линий губернатора, из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.