РИАМО - 6 авг. Около 15 тысяч обращений поступило на «Добродел» за прошедшую неделю, в топе проблем - деревья, ямы, парковка на газонах, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активистами программы «Добродел».

«За прошлую неделю пользователи сообщили о 15 тысячах проблем, решили 36 тысяч проблем, количество решений, которые приняли пользователи, на 10% больше (5,2 тысячи - ред). В топе - ненадлежащее состояние деревьев и кустарников, ямы во дворах, они на второе место переместились, парковка на газонах, разрушение тротуаров», — сказал Рымар в ходе встречи.

Как уточняется в презентации, также жители жаловались на ямы на дорогах, работу регионального оператора, содержание газонов.