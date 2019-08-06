РИАМО – 6 авг. Страховой дом ВСК стал лауреатом ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года-2018» в номинации «Страховая компания», войдя в число лучших российских предприятий, говорится в сообщении пресс-службы страхового дома ВСК.

Ранее компания уже получала эту награду дважды – в 2013 и 2015 годах.

«Традиционно премия вручается лидерам основных сегментов российского бизнеса. В этом году экспертный совет назвал лучшей страховой компанией года ВСК, отметив ее финансовую устойчивость и надежность, а также постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов», — говорится в сообщении.

В 2018 году компания выпустила мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого в режиме онлайн можно не только купить полис без звонков и визитов в офис страховой компании, но и дистанционно урегулировать страховое событие.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клиентов и партнеров, которые на протяжении многих лет доверяют ВСК. Безусловно, мы будем продолжать внедрять новые идеи и технологии, применять свои знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры чувствовали поддержку надежной компании», — отметил генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий.

Ежегодная национальная премия «Компания года» была учреждена в 1998 году. Она стала общественным институтом, который не только поощряет самые успешные компании, но и создает имидж российского бизнеса.

«На протяжении нескольких лет ВСК показывает высокие финансовые результаты. Это происходит во многом благодаря профессиональной работе всей нашей команды. Мы постоянно совершенствуем систему управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития», – прокомментировал председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.