РИАМО - 6 авг. Сотрудники полиции в поселке Дубровский Ленинского округа задержали 28-летнего уроженца Средней Азии, который перевозил на автомобиле крупную партию героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе досмотра транспортного средства на переднем сиденье был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось 500 свертков с порошкообразным веществом общей массой 800 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что часть изъятого является наркотическим средством – героином.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Мужчину заключили под стражу.