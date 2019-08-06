РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. Мусульмане Королева 11 августа смогут совершить праздничный намаз в честь праздника Курбан-байрам, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Намаз состоится в ДК «Юбилейный» в 7:00.

«Мусульмане Королева 11 августа смогут присоединиться к празднованию Курбан-байрама. Намаз пройдет в микрорайоне Юбилейный», – говорится в сообщении.

Курбан-байрам – это исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на 10-й день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Отмечать Курбан-байрам верующие начинают уже с раннего утра: совершив омовение и нарядно одевшись, они отправляются в мечеть, где совершают коллективную молитву и слушают проповедь.