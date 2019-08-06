РИАМО - 6 авг. В доме на проспекте Победы в Ступине был убит гражданин 1976 года рождения, тело с множественными колото-резанными ранениями нашли накануне ночью, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственный отдел по Ступину ГСУ Следственного комитета России по Московской области мужчина 1973 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, подозреваемый и погибший вместе выпивали, по какой-то причине у них произошла ссора. В итоге, один из участников застолья схватил острый предмет и кинулся на оппонента.

Сейчас в отношении подозреваемого заведено уголовно дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он задержан следственными органами.