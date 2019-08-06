РИАМО – 6 авг. Люблинский суд столицы оштрафовал на 200 тысяч рублей националиста Дмитрия Демушкина за участие в акции 3 августа, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Рассмотрен материал в отношение Демушкина Д. Н. по части 8 статьи 20.2 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 3 августа. Участники организовали шествие по Бульварному кольцу.

По сведениям полиции, в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,5 тысяч человек. За различные правонарушения задержали примерно 600 человек.

По данным ряда СМИ, в мае текущего года Демушкин был назначен исполняющим обязанности главы администрации в подмосковной Барвихе.