РИАМО - 6 авг. В новой Москве 23-летний мужчина сообщил в полицию о разбойном нападении, он рассказал, что его угрозами заставили перевести злоумышленникам 427 тысяч рублей в автомобиле такси, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено вечером 4 августа в поселении Первомайское, СНТ Ботаково, на улице Одоминовская. В полицию мужчина обратился 5 августа около 17:00.

«Установлено, что мужчина сел в автомобиль такси, где находился водитель и пассажир. Один из них достал предмет, похожий на нож. В итоге злоумышленники заставили севшего в машину мужчину перевести 427 тысяч рублей на указанный ими счет», — сказал собеседник агентства.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.