РИАМО – 6 авг. Специалисты Российской системы качества дали несколько советов, которые помогут подобрать качественное и бюджетное красное вино, сообщает Федеральное агентство новостей.

В первую очередь рекомендуется брать вина, изготовленные из российских сортов винограда. Специалисты посоветовали не особо доверять расхожему мнению, что импортные вина отличаются более высоким качеством, так как вина для внутреннего рынка и те, что производят для продажи за границей, существенно отличаются.

«Покупатель может быть уверен, что алкогольный напиток произведен из российского винограда, если на этикетке есть надписи «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП)», — отмечается в материале.

Также в Роскачестве посоветовали при выборе ориентироваться на те марки, которые уже вызвали положительную реакцию ранее, и покупать их в будущем.

Важен год, когда вино было создано. На миф о улучшении напитка с годами полагаться не стоит. Потому что при производстве бюджетного вина применялась такая технология производства, которая не подразумевает долгое хранение алкоголя. Так что сейчас лучше всего приобретать спиртное, которое сделано из винограда урожая 2018 года.

Весомым фактором является сорт винограда, из которого изготовили вино. Лидером народных симпатий в России и во всем мире признан Каберне Совиньон. Однако, из-за климатических условий на отечественных землях он не всегда вызревает выигрышно, поэтому лучше отдать предпочтение Каберне Фран и Саперави.