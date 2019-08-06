РИАМО - 6 авг. В правительстве Подмосковья утвердили порядок предоставления подарочных наборов долгожителям, с 1 октября в юбилейные дни рождения пожилые граждане области получат памятные подарки от губернатора, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Подарочные наборы получат те, кому исполняется 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 и 115 лет. Планируется, что женщинам в их юбилей будут дарить павловопосадский платок, а мужчинам — плед.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с большим уважением относится к старшему поколению, поэтому по его поручению, мы реализуем проект «Активное долголетие», а теперь еще будем оказывать знаки внимания в день юбилея долгожителям Подмосковья», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Подарки будут раздавать беззаявительно, всем долгожителям в их юбилеи. Заявления потребуется только от тех, кого по какой-то причине нет в базе данных. Его можно будет подать в МФЦ в течение года после юбилея.