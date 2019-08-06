РИАМО - 6 авг. В Подмосковье архитектурная комиссия одобрила проект детского сада круглой формы на 170 мест, который планируется возвести в Одинцове на улице Маршала Бирюзова, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Это не первый детсад необычной формы. Эксперты полагают, что такие архитектурно-художественные решения очень подходят для дошкольных учреждений, они легко запоминаются и идентифицируются детьми, потому что непохожи на всю окружающую застройку. К тому же, круглое строение можно возвести в любой части квартала и оно везде будет самодостаточны и правильно скомпонованным.

«Индивидуальный проект максимально использует возможности участка, создает выразительную градостроительную форму. В полуциркульный план рационально вписаны помещения групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы со вторым светом, кружковые помещения, пищеблок», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Часть кровли над пищеблоком может использоваться как летняя веранда — она является гармоничным продолжением интерьера внутренней галереи. Проектировщики намерены собрать функциональные блоки в полуциркульный объем и обеспечить их дополнительными входами, чтобы дети могли легко пройти к игровым площадкам.

Само расположение детского сада будет способствовать максимальному раскрытию потенциала необычного архитектурного решения. Участок под учреждение расположен на границе жилого квартала и лесопарковой территории городской больницы. Детсад возведут в форме полузамкнутого кольца так, чтобы он был максимально раскрыт к с зеленому массиву.