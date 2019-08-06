РИАМО - 6 авг. Почти 200 тонн медицинских отходов с предприятия утилизировали в подмосковной Дубне, территория полностью очищена, заявила заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Юлия Кораблина.

Во вторник глава региона Андрей Воробьев провел вторую встречу с активистами программы «Добродел».

«На прошлой встрече, 19 июля, вы (Воробьев — ред.) дали 11 поручений, из них 10 выполнены в полном объеме. Было поручение по утилизации медицинских отходов на территории предприятия в Дубне. Территория полностью очищена от мусора. Вывезено 188 тонн», — сказала Кораблина в ходе встречи.

Она отметила, что в Ступине завершено строительство школы на 275 мест, 1 августа выдано разрешение на ввод. Отремонтирован пешеходный переход в городском округе Жуковский. В городском округе Химки оптимизировали движение маршрута № 5, благодаря чему время в движении сократилось с 50 до 30 минут. В детском саду № 5 в Люберцах обеспечено ежедневное дежурство медсестры. Кроме того, специальным покрытием обеспечили детскую площадку.

«Отремонтирована дорога в Мытищах в деревне Сухарево, также в Мытищах демонтирована сетка к железнодорожной станции «Катуар». Полностью восстановлено горячее водоснабжение дома № 18 по улице Коммунистическая», - заключила Кораблина.