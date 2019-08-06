РИАМО – 6 авг. Столичные саперы займутся разминированием склада боеприпасов в Ачинске, на котором произошел пожар, пишет во вторник Федеральное агентство новостей.



Заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков утром во вторник сообщил, что сотрудники инженерных войск из Международного противоминного центра ВС РФ прибудут в Ачинск в ближайшее время.



«Саперы зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте рядом с арсеналом. И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей», – подчеркнул Булгаков.



Склад боеприпасов в Ачинске Красноярского края загорелся 5 августа. В результате возгорания начались взрывы припасов. В населенных пунктах, расположенных в 20 километрах от места ЧП, была объявлена эвакуация.

В происшествии пострадали 12 человек, в том числе сотрудник пожарной службы. По предварительной информации, причина пожара – антропогенный фактор.