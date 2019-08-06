РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит на контроле ситуацию с ремонтом в раздевалках в молодежном культурно-спортивном центре «Депо» в подмосковной Лобне.

Во вторник в Центре управления регионом Воробьев проводит встречу с активными пользователями портала «Добродел». В ходе общения с главой Подмосковья педагог из Лобни сообщила, что в центре «Депо» окна в раздевалках находятся в аварийном состоянии, а в отопительный период температура в помещениях поднимается выше плюс 30 градусов.

«Вместе с представителями министерства культуры доложите нам, сделано это или нет», - сказал Воробьев.

Как отметил глава городского округа Лобня Евгений Смышляев, все работы должны выполнить до начала отопительного сезона, проблему с окнами планируется решить к началу нового учебного года.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.