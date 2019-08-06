РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Две площадки для проведения праздничной молитвы в мусульманский праздник Курбан-байрам организуют в подмосковном Красногорске 11 августа, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«На территории городского округа Красногорск 11 августа пройдет молитва в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Богослужения пройдут по адресам: улица Вокзальная, дом №25А (СК «Красногорск») и поселок Нахабино, улица Стадионная, дом №1А (ФОК «Старт»)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что молитва начнется в 7:00.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.