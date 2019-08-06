РИАМО – 6 авг. В районе терминала В аэропорта «Шереметьево» со вторника изменилась схема организации движения для автотранспорта, ограничение ввели из-за проведения реконструкции Старошереметьевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для движения закрыт поворот на улице 12-й проезд, обозначенный на карте. Круговое движение для автотранспорта запущено через новый участок дороги протяженностью 700 метров по улице Авиационная. На участке перекрытия установлены информационные указатели и дорожные знаки», – отмечается в сообщении.

Ограничение введено в связи с проведением второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе.

В рамках реконструкции планируется строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении улиц Авиационная, Лобненского и Шереметьевского шоссе. Общая протяженность реконструкции составит более 3 километров.

К строительно-монтажным работам на участке приступили в I квартале 2019 года. Завершить реконструкцию планируется в 2020 году.

«Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность международного аэропорта «Шереметьево». Ежедневно здесь проезжает от 10 до 35 тысяч автомобилей. Реконструкция позволит вдвое увеличить пропускную способность участка – до 70 тысяч автомобилей в сутки», – подчеркивается в пресс-релизе.

Заказчиком выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком - ООО «Трансстройсервис».

Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе является частью комплексных мероприятий по улучшению транспортной доступности международного аэропорта «Шереметьево» и городского округа Химки.

В период с 2017 по 2018 годы здесь построено и реконструировано четыре дорожных объекта, в том числе восстановлены мосты через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе, расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, связывающего между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.