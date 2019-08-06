РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести ремонт протекающей кровли дома в Кашире, а в 2020 году провести работы по утеплению этой кровли.

Во вторник в Центре управления регионом Воробьев проводит встречу с активными пользователями портала «Добродел». В ходе общения с губернатором жительницы Каширы сообщили, что после замены кровля их многоквартирного дома №14, корпус 2 на улице Вахрушева протекает.

«Мы проконтролируем через 1-1,5 месяца, убедимся, что угрозы протечки кровли не существует. В 2020 году даем поручение утеплить кровлю, чтобы вы чувствовали себя в безопасности», - сказал Воробьев.

Как отметил глава городского округа Кашира Алексей Спасский, такой же дом был отремонтирован по всем правилам.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.