РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи провели профилактическое мероприятие, в ходе которого жителям округа напомнили об основных правилах безопасной перевозки детей в автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие состоялось в многофункциональном центре Балашихи в рамках региональной социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность!».

«Автоинспекторы напомнили посетителям МФЦ городского округа Балашиха правила перевозки детей в салоне автомобиля, рассказали о важности использования детских удерживающих устройств с самых первых поездок малыша, а также напомнили о мерах ответственности за нарушение установленных правил перевозки маленьких пассажиров», – говорится в сообщении.

Всем участникам мероприятия вручили памятки с рекомендациями по выбору автокресел и тематические наклейки на автомобиль.