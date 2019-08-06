РИАМО - 6 авг. В Москве за семь месяцев нынешнего года произошло свыше 380 ДТП с участием мотоциклистов, в них погибли 26 человек и около 400 человек пострадали, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«За семь месяцев 2019 году в столице уже произошла 381 авария с участием мотоциклистов, где 26 человек погибли и еще 400 получили ранения. Основная причина, по которой происходят аварии с участием мотоциклистов - превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил мотолюбителям о необходимости неукоснительного соблюдения скоростного режима, а также постоянно иметь необходимую экипировку.

По его словам, соблюдение правил дорожного движения и ответственное поведение на дороге позволят сохранить жизни.

«Тоже самое касается и водителей автомобилей, которые также обязаны неукоснительно соблюдать правила - не превышать скорость, включать поворотники и обязательно смотреть в зеркала заднего вида. При этом основными нарушениями в ДТП с участием мототранспорта являются превышение скорости, опрокидывание, нарушение правил перестроения, нарушение очередности проезда и несоблюдение дистанции», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что участились случаи наезда на пешеходов мотоциклистами, за последние семь месяцев произошло 25 аварий.

«Нарушения происходят не только по вине водителей мотоциклов, но и по вине других участников движения тоже. Поэтому очень важно, чтобы все участники дорожного движения были внимательны, соблюдали правила дорожного движения и уважали друг друга», - отметил сотрудник пресс-службы.