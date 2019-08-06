РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Прокуратура подмосковного Королева выявила нарушения в оформлении документов похоронного дома, из-за которых в нем перепутали тела двух усопших, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора города Андрей Мочалов.

17 июля в Королевском похоронном доме перепутали тела умерших пожилых женщин. Родственники одной из усопших сообщили о подмене. Как выяснилось, одно тело уже успели захоронить в Сергиевом Посаде. Сотрудники похоронного дома уверяли родственников, что они просто не узнали свою бабушку. Однако выяснилось, что тела действительно были перепутаны.

«В ходе проверки выяснилось, что при осуществлении перевозки тел усопших сотрудник Королевского похоронного дома допустил ошибки при оформлении документов. В результате этих ошибок тела были выданы родственникам не по принадлежности. Прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений закона, повлекших ошибки в документах. Дополнительно направлена информация в администрацию города для проведения проверки», – сказал Мочалов.

Тела пожилых женщин вернули родственникам, а в Королевском похоронном доме возместили затраты.