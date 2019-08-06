РИАМО – 6 авг. В России вступили в силу несколько законов, ужесточающих ответственность за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков, сообщает сайт kp.ru.

«В Уголовном кодексе РФ появилась норма, согласно которой такие действия, повлекшие нанесение тяжкого вреда здоровью пациента, будут караться лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет, а также штрафом до 80 тысяч рублей», – отмечается в статье.

Кроме того, если пострадавший в итоге умер, то человек, воспрепятствовавший работе медиков, может попасть за решетку на четыре года.

В статье также подчеркивается, что штраф за непропуск машины скорой помощи увеличился с 500 рублей до 3-5 тысяч.

В некоторых ситуациях предусмотрено лишение нарушителя водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

По сведениям издания, ранее проекты законов прошли всестороннее обсуждение с экспертами и медицинским сообществом. В результате было найдено проработанное решение проблемы.