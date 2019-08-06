Сезон продажи бахчевых в Московском регионе традиционно открывается в августе. Многие хотят полакомиться этой гигантской ягодой, но выбрать действительно хороший арбуз не так просто. Арбуз может быть с нитратами, и тогда велик риск отравления. Как правильно выбирать арбузы, в чем их польза, и что можно приготовить из арбуза, читайте в подборке РИАМО.

Где купить и как выбрать

Бахчевые развалы в Москве и Подмосковье работают с 1 августа. В 2019 году в Московской области открылось более 400 точек продажи арбузов и дынь, в Москве – около 300. Как должны быть оборудованы торговые точки, где нельзя покупать арбузы и дыни, как определить, что арбуз с нитратами, и как выбрать спелый и вкусный арбуз, читайте в материалах РИАМО.

Полезные свойства арбузов

Арбузы – не только любимое летнее лакомство, но и полезный продукт. Арбуз – источник многих минералов и витаминов. Например, выводит вредные соли из организма и чистит печень, улучшает работу сердца и зрения, а еще арбуз низкокалорийный, и его можно есть при похудении! Правда, арбуз должен быть качественным, так что будьте внимательны при покупке!

Блюда из арбузов

За счет своих прекрасных вкусовых качеств и полезных свойств арбузы и дыни, конечно же, завоевали любовь кулинаров. Из арбуза можно приготовить полезные и вкусные блюда. Как сварить варенье из арбуза и приготовить необычные закуски, читайте в материалах РИАМО.