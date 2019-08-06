РИАМО - 6 авг. Земельный участок под реновацию поставили на кадастровый учет в районе Царицыно на юге столицы, его площадь составила почти 8 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте управления Росреестра по Москве.

Участок является стартовой площадкой по программе реновации жилья и находится по адресу: улица Бехтерева, владение 3/1.

«В рамках реализации программы будут улучшены жилищные условия москвичей, которые проживают более чем в 5 тысячах домах, запланированных к сносу. Помимо новых квартир - люди приобретают развитую социальную и транспортную инфраструктуру рядом с домом. При этом перечень земельных участков под строительство только за июль вырос с 323 стартовых площадок до 338», - сказал исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.

В связи с реализацией в Москве программы реновации Росреестр столицы сформировал отдельное подразделение, которое занимается решение соответствующих вопросов. В него направляются заявления о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, проходящую по программе реновации. Эти вопросы решаются в спецподразделение быстрее — сроки учетно-регистрационных действий здесь сократили всего до трех рабочих дней.

Программу реновации жилищного фонда два года назад утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. В рамках ее реализации будут расселены более 350 тысяч квартир.

Сейчас в программу реновации входит 338 стартовых площадок для строительства новых домов, общая площадь которых составляет порядка 4,9 миллиона квадратных метров.