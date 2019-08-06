РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. Жители подмосковных Люберец смогут проголосовать на портале «Добродел» за дворовые территории для благоустройства в 2020 году, на голосование вынесено около 400 территорий, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Жителям городского округа Люберцы предложили выбрать дворы для планируемого благоустройства в 2020 году. На голосование вынесено 395 территорий», – говорится в сообщении.

Список составлен из дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, с учетом проведенной инвентаризации. Голосование завершится через 19 дней.