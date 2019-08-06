РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству ЖКХ до 1 сентября решить проблему с ливневой канализацией в деревне Медвежьи Озера на территории городского округа Щелково.

Во вторник в ходе общения губернатора с активными пользователями портала «Добродел» жительница Медвежьих Озер пожаловалась на работу ливневой канализации на дороге, которая ведет в амбулаторию, школу, детский сад, магазин, на автобусную остановку и к мусорным контейнерам.

«До 1 сентября мы проблему решим. Евгений Акимович (Хромушин, министр ЖКХ Московской области - ред.), сделайте, пожалуйста, чтобы дети по суху ходили», - сказал Воробьев.

Как отметил исполняющий обязанности главы городского округа Щелково Сергей Горелов, необходимые для ремонта материалы уже закуплены, работы должны быть проведены до 1 сентября.

Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на решение проблемы отводится восемь суток.