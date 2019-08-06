РИАМО – 6 авг. Женщина заплатила свыше 160 тысяч рублей за путевку в Турцию одной из столичных турфирм, однако выяснилось, что сотрудники компании не забронировали тур, а деньги клиентке никто не вернул, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне к полицейским в Таганском районе обратилась гражданка с заявлением. Женщина рассказала оперативникам, что в конце августа 2018 года забронировала тур в Турцию в период времени с 11 июля года по 1 августа текущего года в компании ООО «Э».

«Она заключила договор на оказание туристических услуг с представителем компании на общую сумму 168 тысяч рублей, с приложением квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 168 тысяч рублей. Однако впоследствии было установлено, что туристические путевки сотрудниками туристической компании оплачены не были», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что тур в Турцию не состоялся, денежные средства в размере 168 тысяч рублей женщине не были возвращены.

По данному факту проводится проверка.