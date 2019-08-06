РИАМО – 6 авг. Сотрудница компании, находясь на встрече в офисе в центре столицы, оставила в открытом кабинете корпоративный ноутбук стоимостью 130 тысяч рублей, позднее женщина вернулась, но на месте забытого гаджета не оказалось, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне к сотрудникам полиции обратилась гражданка с заявлением о краже имущества по адресу: Большой Дровяной переулок, дом 18.

«Пятого августа заявительница находилась на работе по вышеуказанному адресу, при себе имела ноутбук, серого цвета, который лежал на столе в офисе. Примерно 12:00 гражданка покинула офис, оставив дверь в кабинет открытой. Вернувшись, женщина обнаружила, что вышеуказанный ноутбук отсутствует», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил 130 тысяч рублей.

«Ноутбук приобретался за счет компании ООО «В» и состоит на балансе данной организации», – разъяснил представитель пресс-службы.

По данному факту организована проверка.