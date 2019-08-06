РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Турнир по волейболу среди мужских и женских команд пройдет в подмосковном Красногорске 10 августа в честь Дня физкультурника, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Дорогие друзья! В эти выходные отметим всем округом День физкультурника! 10 августа в спортивном комплексе «Красногорск» по адресу: улица Вокзальная, 25А, корпус 1 пройдет турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный празднику», – говорится в сообщении.

Добавляется, что соревнования мужских команд начнутся в 10:00, женских – в 13:00.

«В турнире могут принять участие все желающие от 14 лет и старше. Команда – 6 человек и более. Регистрация будет проходить на месте перед началом соревнований. Присоединяйтесь!» – заключается в сообщении.