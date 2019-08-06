РИАМО - 6 авг. В Москве по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали 52-летнюю женщину, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено 4 августа возле подъезда дома №52 по Ленинградскому шоссе.

«Раненую 25-летнюю женщину нашли на детской площадке. 5 августа задержали 52-летнюю подозреваемую», — сказал собеседник агентства.

Женщину изобличили в том, что она напала на свою знакомую после ссоры во время совместного распития спиртного, и ударила ее острым предметом в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».