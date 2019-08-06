РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активными пользователями портала «Добродел» в Центре управления регионом, который находится в доме областного правительства, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Начинаем очередную работу, связанную с обращениями жителей из разных муниципалитетов. Второй раз мы проводим такой прямой разговор, хочу поблагодарить жителей, которые пришли в наш ЦУР, отложили свои дела и находятся в своих муниципалитетах», - сказал Воробьев.

Он отметил, что система «Добродел» хорошо себя зарекомендовала, еженедельно на портале регистрируется 12-14 тысяч человек.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных.

Сотрудники Центра управления регионом получают данные из портала «Добродел» и системы «Инцидент», с горячих линий губернатора, из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.