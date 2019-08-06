РИАМО – 6 авг. В «Аптекарском огороде» перед началом фестиваля «Краски осени» собрали богатый урожай фруктов, а именно – 10 килограммов винограда и по 5 килограммов абрикосов и персиков, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Ежегодный осенний фестиваль урожая будут проводить на территории «Аптекарского огорода» с сентября до середины октября.

«Виноград был посажен в саду в 2016 году членами Московского клуба виноградарей и виноделов, а персики и абрикосы совсем недавно. К открытию фестиваля в начале сентября в «Аптекарском огороде» также поспеют тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, огурцы, томаты, баклажаны», – отмечается в сообщении.

В программе фестиваля – одна из крупнейших в России плодовых выставок «Мир! Труд! Урожай!» с дегустациями, один из крупнейших в Европе Грибной фестиваль, открытие новых экспозиций, театрального сезона в Театре С.А.Д., грандиозные концерты под открытым небом и в тропиках, лекции, экскурсии, мастер-классы и многое другое.