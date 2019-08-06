РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Рейд по проверке наличия тахографа на грузопассажирском транспорте проходит на территории Балашихи и Реутова до 11 августа, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В связи с увеличением числа нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в целях контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 5 по 11 августа на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Рейд проводится с целью выявления и пресечения фактов нарушений режима труда и отдыха, а также соблюдения водителями грузопассажирского транспорта правил дорожного движения.

Тахограф контролирует движение транспортного средства в пути и предназначен для регистрации и сохранения важных показателей: скорости, маршрута, соблюдения ПДД, режима труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, превышение скорости и чрезмерную усталость водителя.