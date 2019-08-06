РИАМО - 6 авг. На Окской улице в Москве в квартире многоэтажного дома произошло возгорание личных вещей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В квартире на улице Окская, дом 34, произошло возгорание личных вещей. Пожар оперативно потушили на площади 0,5 квадратных метра. Одного человека передали медикам для осмотра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи сейчас проверяют состояние пострадавшего.