РИАМО - 6 авг. В парке «Дубки» на севере Москвы в рамках благоустройства снесут старую хоккейную коробку и построят новую ледовую арену, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Сейчас на 18 гектарах парковой зоны проводятся работы по благоустройству. Накануне строители приступили к обустройству новой хоккейной коробки на севере парковой зоны. Она будет больше старой — 1,4 тысячи квадратных метров против 800. Кроме того, оснащена она будет по всем правилам Континентальной хоккейной лиги, а это значит, что на ней можно будет проводить турниры городского уровня.

«На данный момент специалисты демонтировали старую хоккейную коробку. Сейчас проводятся основные земляные работы – подготавливается площадка под новую хоккейную коробку. Затем послойно уложат основание: песчаное, гравийное и бетонное. После приступят к монтажу трубок охлаждения нового ледового поля и зальют финишное бетонное основание. Затем смонтируют борта коробки и установят ворота», - говорится в сообщении.

Здесь же будет установлено современное спортивное освещение, а рядом построят многофункциональный павильон, в котором разместятся технические и административные посещения, раздевалка, уборная и комната матери и ребенка.

Хоккейная коробка станет основой настоящего спортивного комплекса. Летом на ней можно будет поиграть в мини-футбол, а рядом также появится площадка для игры в пинг-понг площадью порядка 450 квадратных метров и зона для занятий воркаутом.