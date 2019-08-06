РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Скворечники больших и малых размеров появятся в Никольско-Архангельском парке Балашихи в ходе благоустройства, там заменят асфальт, освещение, у пруда сделают набережную и беседки для отдыха у воды, работы начнутся в августе текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проект благоустройства Никольско-Архангельского парка представили жителям одноименного микрорайона Балашихи в ходе праздничной программы «Лето в Подмосковье». Во время программы с участием артистов из Дома культуры «Кучино» для жителей микрорайона в парке накрыли большой сладкий стол с горячим чаем.

«Никольско-Архангельский парк – самый маленький в Балашихе, но он важен для нас не меньше других. Мы проектировали его с особым вниманием, вдохновившись русским зодчеством, придумали интересную изюминку – установим скворечники больших и малых размеров. Мы представили жителям микрорайона (Никольско-Архангельский – ред.) проект благоустройства парка. Думаем, все будут довольны», – сказала директор Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

Она добавила, что у пруда в парке сделают набережную, беседки для отдыха у воды, проложат пешеходные дорожки.

Жители микрорайона Никольско-Архангельский также поделились своими предложениями по благоустройству парка. Они попросили организовать отдельную территорию для выгула собак и, по возможности, установить навес с обогревом для прогулок зимой.

Благоустройство Никольско-Архангельского парка начнется в августе. Там заменят асфальтовое покрытие, скамейки, освещение, ограждения, обновят игровое и спортивное оборудование, установят большую песочницу, приведут в порядок кустарники, у пруда сделают клумбы, а у береговой линии посадят специальные водные растения. Территория парка будет охраняться.