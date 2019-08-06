РИАМО - 6 авг. Жителя Москвы задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 87-летней женщине, пенсионерка скончалась, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

«Тело обнаружили в квартире на улице Академика Королева 3 августа, оно пролежало там около 20 часов. У пенсионерки была тупая травма груди слева, пневматоракс, рана подбородочной области. Подозреваемого задержали 5 августа», — сказал собеседник агентства.

Задержанного изобличили в том, что 2 августа около 21:00 он, находясь в квартире по месту проживания, руками и ногами избил пенсионерку. Известно, что подозреваемому 38 лет, он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве в свою очередь подтвердил факт задержания подозреваемого.