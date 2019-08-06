РИАМО - 6 авг. Водителей Москвы предупредили об ухудшении погоды во вторник, автомобилистов просят быть особенно внимательными при парковке, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«По данным МЧС, во вторник, 6 августа, в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим автомобилистов быть внимательными при парковке, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок необходимо обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Во вторник в Московском регионе ожидается до плюс 20 градусов, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь.