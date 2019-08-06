РИАМО - 6 авг. В Москве запустили 12-ый по счету маршрут электробуса, он проходит от Базовской улицы до Тверской Заставы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Автобусы на электрической тяге вышли на маршрут №т56, который связывает Дмитровский район с Белорусским вокзалом. Он проходит от Базовской улицы по Коровинскому и Дмитровскому шоссе, Бутырской улице и улице Бутырский Вал до площади Тверская Застава. Таким образом, электробусы работают уже на 12 московских маршрутах», — говорится в сообщении.

Впервые электробусы вышли на маршруты по столице в сентябре 2018 года.

Сегодня на всех 12 маршрутах работают более 170 электробусов. Каждый день они перевозят около 80 тысяч пассажиров.

Транспорт и зарядные станции поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Они отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Электробусы столицы вмещают 85 пассажиров. Транспорт комфортен в том числе для колясочников. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

В Москве электробусы курсируют по следующим маршрутам: №т25 «Проспект Буденного – метро «Лубянка»; №т36 «ВДНХ (южн.) – Дмитровское шоссе, 155»; №т42 «Рижский вокзал – метро «Петровский парк»; №т47 «Бескудниковский переулок – Самотечная площадь»; №т56 «Базовская улица – Тверская Застава»; №т73 «6-й микрорайон Бибирева – ВДНХ (южн.)»; №т76 «Холмогорская улица – метро «ВДНХ»; № т80 «6-й микрорайон Бибирева – Осташковская улица»; №т83 «Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь»; №649 «Ясный проезд – Осташковская улица»; №778 «Рижский вокзал – Спартаковская площадь»; №Sk «Сколтех – Хаб (ТПУ «Инновационный центр»)» (по территории Сколково).