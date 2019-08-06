РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. В подмосковном Королеве спасатели вскрыли квартиру, где был заперт двухлетний ребенок, он случайно захлопнул дверь, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

В минувшие выходные двухлетний ребенок оказался запертым в квартире на улице Горького в Королеве. Отец вышел на лестничную клетку, чтобы вынести мусор. В это время ребенок, находившийся у двери, задел щеколду и захлопнул дверь.

«У отца с собой не было ни мобильного телефона, ни ключей. К счастью, вскоре подошла мать ребенка, у которой при себе был мобильный телефон, и по номеру «112» вызвала спасателей. Смена спасателей ПСО-10 (с) в составе старшего смены Александра Суворова, спасателя (медика) Олега Кремнева, спасателя Владимира Резникова была направлена на место происшествия. Оперативно прибыв на место, специалисты быстро просверлили маленькое отверстие в двери и открыли ее», – сказала Кузнецова.

В квартире спасатели и родители обнаружили мирно спящего малыша. Медицинская помощь ему не потребовалась.

ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминает: не оставляйте детей без присмотра, чтобы детская шалость не обернулась трагедией.