РИАМО - 6 авг. Продовольственное эмбарго, которое ввели в ответ на санкции против России, дает свои плоды, эксперты считают, что в целом оно помогло российским производителям, но негативно сказалось на ценах, пишет во вторник газета «Ведомости».

Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов, президент РФ Владимир Путин подписал в августе 2014 года. Планировалось, что они будут действовать год, но каждый раз их продлевали — в июне 2019 года действие эмбарго продлили до 31 декабря 2020 года.

«Санкции никак не повлияли на производство птицы и говядины, зато дали фору производителям фруктов, овощей и сыров и помогли свиноводам. При этом эмбарго уже не является условием выживания агропрома. Большая часть производителей легко переживет их отмену. Зато потребители проиграли: конкуренция снизилась, а цены на продукты росли гораздо быстрее инфляции», - говорится в материале.

Эмбарго помогло почти полностью обеспечить себя отдельными видам продуктов. Например, после запрета на ввоз мяса Россия достигла 87,1% самообеспеченности по этому продукту уже в 2015 году, а в 2018 году этот показатель поднялся до 92,8%. Выиграли и производители молочных продуктов, и владельцы теплиц. Самообеспеченность «молочкой», фруктами и овощами выросла, также выросли инвестиции в эти сферы.

Сильнее всего от контрсанкций пострадал рядовой потребитель. Цены на продукты после введения эмбарго выросли. Так, еще в 2014 году продовольственная инфляция разогналась до 15,4%, за 2015 год она составила порядка 14%. Позже цены немного снизились, когда уперлись в потолок платежеспособности граждан, однако в сухом остатке доля трат на продовольствие в расходах россиян за период с 2013 по 2017 год выросла. У бедных граждан траты на продукты увеличились с 48,2% до 53,3%, а у богатых – с 22% почти до 24%.

Отмена продовольственных контрсанкций вряд ли позволит зарубежным продуктам снова отвоевать рынок — многие российские производители конкурентоспособны по качеству и цене. Скажется отмена эмбарго на сыроварах, качество и цена продукции которых недотягивают до товаров европейских производителей. Также могут пострадать производители яблок, использующие старые технологии, и птицеводы. А вот выиграют от отмены эмбарго рядовые граждане — ассортимент станет немного лучше, а из-за роста конкуренции производителям, вероятно, придется снижать цены.