РИАМО – 6 авг. Свыше 6 тысяч бродячих животных прошли регистрацию и лечебно-профилактический осмотр в Подмосковье с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За первое полугодие 2019 года в Московской области специалисты Государственного управления ветеринарии провели профилактические мероприятия, в ходе которых было отловлено 6137 безнадзорных животных», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он уточнил, что регулирование численности безнадзорных животных в Подмосковье осуществляется по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания.

«Финансирование данной программы осуществляется из средств бюджета Московской области. В текущем году выделено 138 миллионов рублей. Также предусмотрено дополнительное выделение средств в размере – 117 миллионов рублей», – подчеркнул Разин.

Министр напомнил, что данная программа способствует гуманному сокращению популяции безнадзорных животных, профилактике распространения бешенства.

«В соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием отловленные безнадзорные животные были доставлены в пункт временной передержки и осмотрены ветеринарными специалистами. Была проведена вакцинация против бешенства, чипирование и стерилизация. После передержки животных выпустили в прежнюю среду обитания или передали новым владельцам», – разъяснил Разин.

Кроме того, по словам главы Минсельхозпрода Подмосковья, на базе ветеринарных станций созданы мобильные группы из числа ветеринарных специалистов для проведения объездов поднадзорных территорий с целью выявления безнадзорных животных, на которых не поступают жалобы от населения, но которые также представляют угрозу распространения бешенства и роста популяции.

«Отмечу, что среди граждан проводится разъяснительная работа о недопустимости выброса на улицу потомства домашних собак и кошек, о необходимости стерилизации домашних животных, о вреде прикорма и о правилах поведения с собакой с биркой в ухе, прошедшей программу ОСВВ», – подытожил Разин.