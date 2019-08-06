РИАМО - 6 авг. Подмосковье рассчитывает занять лидерскую позицию среди регионов России по производству сыра, все предпосылки для этого имеются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.

«Мы активно поддерживаем разные формы агропромышленного бизнеса, сельского хозяйства. Программа по производству сыра действует уже несколько лет, я очень надеюсь, что она позволит нам стать лидером. Сегодня мы занимаем второе место после Алтайского края по производству сыров, все предпосылки для этого (лидерства - ред.) есть», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье реализуются разные проекты, связанные с сыроварением.

«Один из заметных инициаторов сырного движения - Олег Сирота - организовал сырный фестиваль, в этом году он открывается 9 августа, пройдет все выходные. Приезжают сыровары из половины субъектов, более 30 субъектов будут работать на сырном фестивале. Хочу всех пригласить в Истру вместе с детьми приехать, посмотреть. Это еще раз позволит нам пригласить сыроваров в наш сырный кластер», - сказал Воробьев.

В ходе заседания правительства губернатор также рассказал о поддержке подмосковных семей, в которых одновременно родилось трое или больше малышей.

«Сегодня будем принимать решение о субсидии для многодетных. Не так давно случился уникальный случай в Балашихе - впервые родилось четыре малыша. Это заставило нас задуматься, что это со всех сторон счастье, но всегда есть хлопоты. Мы приняли решение изменить государственную программу («Жилище» - ред.) - когда рождается три и более детей, мы тоже сможем предоставлять жилищную субсидию. Такие поправки мы сделали, я очень надеюсь, что это поможет тем, кто сталкивается с таким счастьем», - сказал Воробьев.