РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. В подмосковных Люберцах 17 августа стартует проект «Парковый Спорт», в рамках него для жителей будут проходить бесплатные тренировки, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» по общим вопросам Александр Цимлянский.

«РосМолСпорт Московской области» и муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» 17 августа в 14:00 дадут старт новому всесезонному совместному проекту «Парковый Спорт», который затронет по мере своего развития все парки горокруга Люберцы. Посетителей парков ждут приятные сюрпризы и увлекательные программы, которые будут отличаться от уже существующих нестандартными решениями, а прежде всего зрелищностью», – сказал Цимлянский.

Он добавил, что первая тренировка в рамках проекта состоится в парке «Наташинские пруды». Участниками первого мероприятия станут призер России по тайскому боксу Анастасия Блинова и чемпион мира по армлифтингу Евгений Петров. Откроет мероприятие актриса Пушкинского музыкального театра Юлиана Суворова.

Цимлянский уточнил, что основной целью проекта является вовлечение жителей Люберец в регулярные занятия спортом. Предварительное согласие на участие в проекте уже дали городская федерация самбо, спортивный клуб «БУДО-Искра» и другие. Координатором проекта стала культорганизатор МУ «Парк культуры и отдыха», лидер «РосМолСпорт Московской области» Анна Кривоноженкова.

Проект будет проходить при поддержке спорткомитета, общественной палаты и молодежного парламента Люберец. По словам Цимлянского, каждое мероприятие будет носить индивидуальный спортивно-развлекательный характер, а участниками проекта станут спортсмены с мировым именем, лидеры общественного мнения, актеры, певцы.