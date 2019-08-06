РИАМО - 6 авг. Промежуточный итог рейтинга-50 позволит муниципальным образованиям Подмосковья исправить недоработки, сказал во вторник в ходе заседания регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рейтинг составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство». Его в ходе заседания правительства представила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«У нас существует рейтинг-50, где мы стабильно смотрим за основными показателями работы муниципалитетов, каждый отраслевой министр, каждый член команды не может оставаться в стороне, максимально вовлечен в решение тех или иных проблем на территориях. Московская область — большая разнообразная территория, здесь много специфики, сегодня мы подведем промежуточный итог за полугодие», — сказал Воробьев.

Он добавил, что каждый муниципалитет сможет увидеть свои «зеленые» и «красные» зоны, это позволит сделать работу над ошибками и исправить ситуациях к концу 2019 года.

Губернатор отметил, что особое внимание будет уделено выполнению указа президента.

«Это серьезная задача — сосредоточиться и исправить то, что дается неверно», — заключил Воробьев.

В основу рейтинга ложатся указы президента, требования, озвученные в рамках обращения губернатора, потенциальные возможности муниципальных образований. Рейтинг обновляется ежегодно.