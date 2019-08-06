РИАМО – 6 авг. Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) предлагает интерактивные приложения, сценарии уроков и электронные учебные пособия, которые помогут грамотно читать, писать и разговаривать на русском языке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Накануне нового учебного года ребята смогут не только повторить грамматику, но и получить дополнительные знания по русскому языку благодаря разнообразным материалам из библиотеки МЭШ, совместного проекта городского департамента информационных технологий и департамента образования и науки.

«Это более 12 тысяч интерактивных приложений, 25 электронных учебников ведущих издательств, 121 электронное учебное пособие, созданное педагогами, и свыше четырех тысяч сценариев уроков», – говорится в сообщении.

Подготовиться к всероссийским проверочным работам учащиеся начальной школы и среднего звена смогут с помощью тестовых заданий. Старшеклассникам, собирающимся сдавать ЕГЭ, будут полезны интерактивные задания по лексике и синтаксису.

Потренироваться в слитном или раздельном написании частицы «не» с глаголами, наречиями, а заодно вспомнить пословицы и поговорки можно в специальном приложении.

«С помощью интерактивных приложений все желающие узнают происхождение фразеологизмов и научатся правильно ставить ударения в словах», – добавляется в сообщении.

А для закрепления пройденного материала стоит сыграть в игру – аналог программы «Кто хочет стать миллионером?», ответив на вопросы по лексикологии, или разгадать кроссворд, посвященный частям речи.

С каждым годом столичные школьники улучшают свои результаты на ЕГЭ и олимпиадах. Недавно они одержали очередную победу на международной лингвистической олимпиаде.

«На состязаниях в Южной Корее Максим Барганов из лицея «Вторая школа» завоевал серебряную медаль, а ученица школы «Интеллектуал» Татьяна Романова – бронзовую», – уточняется в материале.