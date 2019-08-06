РИАМО - 6 авг. На территории Подмосковья организуют 48 площадок для проведения 11 августа торжественного богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.