РИАМО - 6 авг. На территории Подмосковья организуют 48 площадок для проведения 11 августа торжественного богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.
Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.
|№ пп
|Муниципальное образование
|Адрес площадки
|Места жертвоприношения животных
|1
|Балашиха г.о.
|ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец «Балашиха-арена»)
|мкрн. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет»)
|2
|Балашиха г.о.
|мкрн. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет»)
|пос. Псарьки (ферма)
|3
|Богородский г.о.
|г. Ногинск, ул.Южная, д. 35 (мечеть)
|4
|Богородский г.о.
|г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, д. 62 (молельный дом)
|5
|Волоколамский г.о.
|
д.Рождественное, ул. Микрорайонная-2, д. 14
|6
|Воскресенский г.о.
|
ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник)
|7
|Домодедово г.о.
|мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1
|
село Ям,за в/ч Мясной двор
дер.Старосьяново,д.4, (ферма)дер. Купчинино, Бойня
|8
|Дмитровский г.о.
|Яхрома г.о. , ул . Песочный тупик, д. 9 а (молельный дом)
|9
|Егорьевск г.о.
|ул. Парижской Коммуны, д. 1Б стр. 2
|10
|Зарайск г.о.
|
г. Зарайск, ул. Советская, д. 74
|11
|Зарайск г.о.
|
г. Зарайск, ул. Привокзальная, д. 1
|12
|Одинцовский г.о.
|
г. Одинцово, Можайское ш., д. 109 а
|13
|Одинцовский г.о.
|
г. Звенигород, ул. Новая, д. 29 (Мечеть)
|14
|Кашира г.о.
|площадка (веранда) на территории Городского парка в г.Кашира-2
|15
|Коломенский г.о.
|
г. Коломна, пр. Кирова, д.4 ДЮШС
|16
|Коломенский г.о.
|
ул. Октябрской революции
(СК «Авангард»), д. 324
|17
|Королев г.о.
|
ул. М.К. Тихонравова, д. 19(ДК Юбилейный)
|18
|Красногорск г.о
|
ул. Вокзальная д. 25 а,СК Красногорск
|19
|Красногорск г.о
|
ул. Вокзальная д. 25 а,СК Красногорск
|20
|
Клин г.о.
|д. Тетерино, клуб загородного отдыха «Клинское заозерье»
|21
|Люберецы г.о.
|пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1, (парк культуры и отдыха "Малаховка")
|22
|Люберецы г.о.
|
пос. Томилино, Парк сказок
|23
|Мытищи г.о.
|ул. Силикатная, д. 30 а (площадь у районного Дворца молодежи)
|24
|Наро-Фоминск г.о.
|
г. Наро-Фоминск, конецул. Дзержинского, открытая площадка
|25
|Орехово-Зуево г.о.
|ул. Лапина, д. 28 (Соборная мечеть)
|26
|Подольск г.о.
|
ул. Гайдара, д. 11 а (манеж ДЮСШОР)
|27
|Подольск г.о.
|
Домодедовское шоссе, д. 35
|28
|Пушкинский г.о.
|
ул. Набережная, д. 8(Дворец спорта «Пушкино»)
|
|29
|Раменский г.о.
|Раменский р-н, д. Вялки, ул. Южная вл.1 (Община Родники)
|30
|Раменский г.о.
|г. Раменское, ул. Красноармейская, территория мусульманского городского кладбища
|31
|Рошаль г.о.
|
ул. Фр. Энгельса, д. 24/8(молельный дом)
|32
|Рузский г.о.
|г.Руза, ул Социалистическая, д. 63, стадион «Урожай»
|33
|Солнечногорский г.о.
|
ул. Екатерининская, стр. 1 (мечеть)
|дер. Ожогино (частная бойня)
|34
|Серпухов г.о.
|г. Серпухов, ул. Калужская 128 а
|35
|Сергиево-Посадский г.о
|
ул.Центральная, д.1, СК Темп
|36
|Сергиево-Посадский г.о
|
ул.Долгокукуевская, д. 62 а(молельный дом)
|37
|Сергиево-Посадский г.о
|г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом)
|38
|Химки г.о.
|мкр. Планерная, владение 1 (ООО «Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»)
|Лихачевское шоссе, д.10, ООО «Партнер»
|39
|Чехов г.о.
|г. Чехов, мкрн. Венюково, ул.Гагарина, д. 19 б, стaдиoн «Tpyд» MБУ СК «Универсальный»
|
1 г.о. Чехов, ст. Столбовая,
ул. Мира, влад.1
2 г.о. Чехов, д.Репниково,ул. Центральная, стр.27
|40
|Щелково г.о.
|ул. Советская, д. 10 (мечеть)
|
дер. Большие Жеребцы,СПК «Ромашка»
|41
|Шаховская г.о.
|
д. Ховань, ул. Новая, д. 18
|42
|Электросталь г.о
|
ул. Карла Маркса, д. 7, спортивный зал
|43
|Электрогорск г.о
|
ул. Некрасова, д. 34
|44
|Ступино г.о.
|г. Ступино, ул. Чайковского, д. 3/10, СК «Металлург», помещении крытого теннисного корта
|45
|Истра г.о.
|
д. Кучи, д. 39
|46
|Лобня г.о.
|г. Лобня, ул. Киово, д. 100
|47
|Павловский Посад г.о.
|г. Павловский Посад, Мишутинское ш., д. 12 б, стадион Юность
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