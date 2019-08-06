РИАМО - 6 авг. Жители Москвы и Московской области смогут оформлять мелкие ДТП через мобильное приложение, для этого нужно будет сфотографировать повреждения, описать схему аварии и указать контактные данные, пишет во вторник газета «Подмосковье сегодня».

«Подготовку к запуску разработанного Банком России мобильного приложения координирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Сервис будет доступен для скачивания в AppStore и Google Play. Использовать его начнут в Московской области и еще трех пилотных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предварительно старт намечен на 1 ноября», – отмечается в статье.

Оформить ДТП по европротоколу можно будет всего за 10 минут. Для этого нужно будет сфотографировать повреждения, описать схему аварии и указать контактные данные. Затем будет сформирован черновик заявления, который должен утвердить второй участник инцидента через портал госуслуг.

«Надеемся, приложение будет работать четко, что поможет сделать практику оформления европротоколов более распространенной в нашем регионе», – дополнил председатель Московского областного отделения Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

За разработкой приложения следят власти Подмосковья. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи предложили внести в функционал приложения сведения об электронных полисах страхования, отображение фотофиксации в ночное время при плохой видимости и предусмотреть возможность корректировки отправленной информации.