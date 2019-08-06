РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец совместно с представителями партии «Единая Россия» провели мастер-класс для жителей округа по обучению правильной фиксации ребенка в детском автокресле, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Автоинспекторы провели для родителей, пришедших со своими детьми, мастер-класс по правильной фиксации ребенка в детском кресле. В качестве маленького пассажира выступали сами ребята, а также кукла «Гоша», которого взрослые с удовольствием помещали в детское кресло и пристегивали ремнями безопасности. Все справились с поставленной задачей на «отлично», – говорится в сообщении.

Всем участникам мероприятия вручили листовки-памятки по правилам перевозки детей в автомобиле, а юным пассажирам – светоотражающие наклейки и браслеты.

Госавтоинспекторы акцентировали внимание автолюбителей на том, что максимальную защиту даст только качественное сертифицированное и подобранное в соответствии с параметрами ребенка удерживающее устройство.