РИАМО - 6 авг. Компания Accent Capital, принадлежащая основателю розничной сети «Копейка» Александру Самонову, приобрела 84 тысячи квадратных метров складских помещений в логистическом парке «PNK парк Валищево», который находится в Подмосковье у Симферопольского шоссе, сообщает во вторник газета «Ведомости».

«Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом «ПНК девелопмент» (девелопер объекта), и Дмитрий Хлебников, директор департамента рынков недвижимости Accent Capital, эту информацию подтвердили. Пилевин уточняет, что в сделку вошли уже введенные в эксплуатацию индустриальные здания», – отмечается в статье.

В проданных зданиях уже располагаются арендаторы, в том числе и международные. Так, например, среди них есть дистрибутор продовольственных продуктов, бытовой химии и косметических средств Alidi, логистические компании «Марвел-логистика» и «Бета про», а также ID Logistics.

Столь крупную покупку строений в подмосковном логистическом центре оценивают в 2,5 – 2,7 миллиарда рублей. Это первая инвестиционная сделка на рынке складской недвижимости в 2019 году.